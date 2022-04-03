Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü

03.04.2022 14:25
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir otel inşaatında çıkan yangında bekçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir otel inşaatında çıkan yangında bekçi hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesinde yapımı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen bekçi İ.Ç, (55) merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının sönmesinin ardından bekçinin cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü

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Şanlıurfa, Yangın, Bekçi, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü - Son Dakika


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