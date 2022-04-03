Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir otel inşaatında çıkan yangında bekçi hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesinde yapımı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen bekçi İ.Ç, (55) merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının sönmesinin ardından bekçinin cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.