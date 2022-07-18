Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği öğrenilen 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yangın sonucu otelde hasar oluştu.
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