Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

18.07.2022 00:58
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği öğrenilen 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın sonucu otelde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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