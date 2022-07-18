Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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