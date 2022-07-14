Son dakika haberi: Şanlıurfa'da oto sanayide oksijen tüpünün alev alması kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da oto sanayide oksijen tüpünün alev alması kameraya yansıdı

14.07.2022 20:41
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da oto sanayide oksijen tüpünün alev alması kameraya yansıdı

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oto sanayide oksijen tüpünün alev alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oto sanayide oksijen tüpünün alev alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdalağa Mahallesi'ndeki eski oto sanayideki iş yerinde Serhat Yüksel otomobilde çalıştığı sırada oksijen tüpü alev aldı.

Otomobilden çıkarak tüpün vanasını kapatan Yüksel, olayı yara almadan atlattı.

Durumu fark eden çevredekiler, araçtaki yangını söndürdü.

Bu arada, oksijen tüpünün alev alması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Son dakika haberi | Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu Son dakika haberi | Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da oto sanayide oksijen tüpünün alev alması kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:09 Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:29 Antalya'da kan donduran korkunç kaza: 1 kişi camdan atlayarak, 2 kişi de araç içinde yanarak feci şekilde can verdi
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
19:06 Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 20:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şanlıurfa'da oto sanayide oksijen tüpünün alev alması kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement