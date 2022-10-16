Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedavi altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedavi altına alındı

16.10.2022 12:50
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedavi altına alındı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da yol kenarında yaralı vaziyette bulunan vaşak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da yol kenarında yaralı vaziyette bulunan vaşak tedavi altına alındı.

Suruç ilçesi kırsalı 11 Nisan Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda yaralı bir vaşak gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil çarptığını tespit ettikleri vaşağı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavi altına aldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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