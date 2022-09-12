Kaza, Siverek- Şanlıurfa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ferit Küçükçay yönetimindeki 38 D 6372 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkmaya çalışan Halil Çetinbey'in kullandığı 55 AOT 99 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Ferit Küçükçay ile aracında bulunan Zeynep ve Ramazan Küçükçay'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika

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