Şanlıurfa'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini anlatan broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla salgınla mücadele yoğun bir şekilde sürüyor.

Tüm kamu kurum ve kuruluşların çalışmalarına polis ekipleri de destek sağlıyor.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve vatandaşlara tedbirlerin yer aldığı broşürü dağıttı.

Polisler, esnaf ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da bilgilendirdi.