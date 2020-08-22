Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 112 Acil Servis ekipleri, müdahale etmek için gittikleri hasta yakınının saldırısına uğradı.

Merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşlı bir kadının rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri, ilk yardım müdahalesinde bulunmak istedikleri kadının yakını olduğu iddia adilen kişinin saldırısına uğradı.

Sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan M.Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Erin açıklamasında şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan 112 ekibimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyorum. Faili gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılan olay ile ilgili gelişmeler, valiliğimiz ve adli makamlarca yakından takip edilmektedir."