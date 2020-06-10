Son dakika haberi | Şanlıurfa'da saman yüklü TIR yandı - Son Dakika

Öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde hareket halindeki Abdulcelil Bakşi yönetimindeki 63 K 17 57 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Bakşi, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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