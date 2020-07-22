Son dakika haberi: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobil yandı: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobilin yanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ü.İ. (21) idaresindeki 28 AAR 885 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazanın etkisiyle otomobil alev aldı.
Yaralanan sürücü ile yanındaki H.O.K. (21), çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.
Yaralılardan Ü.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yaralı Ü.İ ve H.O.K'nin Kural Mahallesi'ndeki Jandarma Karakolu'nda uzman çavuş oldukları bildirildi.