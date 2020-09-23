Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde bir araçta arama yaptı.

Araçta 2 kalaşnikof tüfek, 177 mermi ile 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.