Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde bir araçta arama yaptı.

Araçta 2 kalaşnikof tüfek, 177 mermi ile 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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