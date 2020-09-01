Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde Zahireciler Borsasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.