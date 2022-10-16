Yaralılardan V.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, F.A'nın ise tedavisi sürüyor.

İlçe kırsalındaki Sumaklı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle akrabalar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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