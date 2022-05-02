Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

02.05.2022 15:59
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi Belediye Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralanan İ.C. ve M.C, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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