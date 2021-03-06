Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Celal K. (50), ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Celal K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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