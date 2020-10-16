Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı

16.10.2020 19:49
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da bir evin su gider borusunda iki gün mahsur kalan yavru kedi ile otomobilin tekerine sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞANLIURFA'da bir evin su gider borusunda iki gün mahsur kalan yavru kedi ile otomobilin tekerine sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sırrın Mahallesi'ndeki evin su gider borusuna giren yavru kedi, mahsur kaldı. Borunun içinden iki gündür gelen kedi sesini duyan ev sahibi uzun uğraşlar sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sesin geldiği boruyu çekiçle kırıp sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kediye ekipler yiyecek verdi. Boruda sıkışan kedinin kurtulmasına sevinen ev sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekür etti. Sarayönü Mahallesi'nde de bir otomobilin tekerine sıkışan yavru kedi, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.


Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika

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