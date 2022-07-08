Bölgeye yönlendirilen Yunus ekipleri, korkuluklardaki bir beze tutunan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için harekete geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen kadını polis ekipleri kurtardı - Son Dakika

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