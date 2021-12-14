Yeşildirek Mahallesi'nde dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Selva Hinedi'nin katil zanlısının yakalanması için Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, Suriye uyruklu şüpheli I.H'nin Hayati Harrani Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa 'da Suriye uyruklu kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Şanlıurfa'da Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor