Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı

07.07.2022 11:52
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ZT 939 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sekine Kılıç, Mehmet Kılıç, Kübra Kılıç ve İrem Kılıç yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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