Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ZT 939 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sekine Kılıç, Mehmet Kılıç , Kübra Kılıç ve İrem Kılıç yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.