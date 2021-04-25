Şanlıurfa'da tartıştığı engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde ikamet eden iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktaki bıçağı alan bedensel engelli E.B, kardeşi M.B'yi (42) bıçakladı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B, kurtarılamadı.

Şüpheli E.B. ise gözaltına alındı.