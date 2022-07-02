Son dakika haberi | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

02.07.2022 13:28
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca telefon dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, çeşitli suçlamalar yönelterek, verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak dolandıran 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, bilgisayar, 20 sim kart ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin telefon kayıtlarında iki günde 3 bin 127 kişiyi arayarak dolandırmaya çalıştıkları belirlendi.Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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