Son dakika haberi... Şanlıurfa'da terör operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da terör operasyonunda 7 tutuklama
06.12.2020 15:02
Son dakika haberi... ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 27 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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