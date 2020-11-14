Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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