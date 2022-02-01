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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

01.02.2022 13:20
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo esrar ile 220 gram metamfetamin ele geçirildi.


Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
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Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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