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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

16.02.2022 11:15
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 200 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ilçesinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla eş zamanlı olarak bölgedeki yollarda da polis ekipleri uygulama yaparak araçları ve içindeki şahısları aradı.

Bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, operasyon kapsamındaki aramalarda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 tabanca, 2 bin 425 lira para ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 12 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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