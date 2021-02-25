Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 20'nci kilometresinde yaşandı. Ahmet Ö.'nün kullandığı 35 KB 7828 plakalı kamyonet, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada Ahmet Ö. ile Rıdvan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA