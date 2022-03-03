Son dakika haberi: Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

03.03.2022 18:02
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 89. kilometresinde meydana geldi. Abdullah Y.'nin kullandığı 31 ACD 565 plakalı otomobil, önünde seyreden Azat H. yönetimindeki 34 BRY 589 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin içindeki Abdullah Y., İsmail K., İbrahim K. ve İsa K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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