Son dakika haberi: Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi Karşıyaka kavşağında meydana geldi. Levent Dağyıkan yönetimindeki 01 LD 555 plakalı otomobil, Altan Baloğlu idaresindeki 34 KN 6186 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Son Dakika

Ali Koç, 2021-2022 sezonu için iddialı konuştu: Bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz

Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti

Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi

Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır

Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu

Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor