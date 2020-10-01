Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 5 günde aralarında sebze yüklü kamyonet ile otomobillerin de olduğu araçları durdurarak arama yaptı.

Araçlarda narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, sebze çuvalları arasına, bavula ve stepneye gizlenmiş halde 95 kilo esrar, 4 kilo metamfetamin ve 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.