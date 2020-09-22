Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri bir pikabı durdurdu.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Met"in yardımıyla araçta yaptığı aramada pikabın tabanına zulalanmış 58 paket halinde 28 kilogram esrar ele geçirdi.
Araçtaki H.C. ve H.K. ekiplerce gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:19 - Kaynak: AA
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