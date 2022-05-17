Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı

17.05.2022 08:36
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 230 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 230 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 230 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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