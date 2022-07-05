Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 5 dürbün ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 dürbün ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalarda Suriye'den yasa dışı yoldan silah getirildiği bilgisine ulaştı.
Kırsal Engelli Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 dürbün, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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