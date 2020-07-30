Son dakika haberi: Şanlıurfa'da Valiliği yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Bu kapsamda, düğün, nikah, nişan gibi organizasyonların 3 saat ile sınırlandırılması ve yemek ikramının yapılmamasına, toplu bayramlaşma programları ve yemek organizasyonlarının düzenlenmemesine, bayram süresince mezarlık ziyaretlerinin kalabalık gruplar halinde yapılmamasına, bayram namazı sonrası gruplaşmalar olmaması hususunda cami görevlilerince uyarıların yapılmasına ve cemaatin son saftan başlayarak cemaatin dağılmasının sağlanmasına karar verildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların kurban kesim alanlarına girmemeleri ve kamu kurumlarında çay, kahve gibi ikramların kaldırılması kararlaştırıldı.