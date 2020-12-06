Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı
06.12.2020 16:58
Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da yunus polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıklıgöl'deki balıkların aç kalmaması için suya yem bıraktı.
ŞANLIURFA'da yunus polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıklıgöl'deki balıkların aç kalmaması için suya yem bıraktı.
Kentin simgesi olan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Gün boyu vatandaşlar tarafından beslenen balıkların aç kalmaması için bölgede görev yapan yunus polisleri balıklara yem attı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu anlarda bazı polislerin dilek tuttuğu görüldü.
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