Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı

06.12.2020 16:58
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da yunus polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıklıgöl'deki balıkların aç kalmaması için suya yem bıraktı.

ŞANLIURFA'da yunus polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıklıgöl'deki balıkların aç kalmaması için suya yem bıraktı.

Kentin simgesi olan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Gün boyu vatandaşlar tarafından beslenen balıkların aç kalmaması için bölgede görev yapan yunus polisleri balıklara yem attı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu anlarda bazı polislerin dilek tuttuğu görüldü.


Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı

Balıklıgöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu 2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı
Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi         
16:53
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, yakını olan 3 kadını öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, yakını olan 3 kadını öldürdü         
14:57
Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı         
14:49
Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?         
13:48
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı         
10:37
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 17:08:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei