Son dakika haberi: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. İddia göre, Emir U.'nun kullandığı 63 NB 400 plakalı otomobil, İsa Ç.'nin kullandığı 26 AP 103 plakalı otomobille çarpıştı. Casım B.'nin kullandığı 63 M 0520 plakalı otomobil de İsa Ç.'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada Emir U., İsa Ç., Hasan Ç. ve İbrahim Urtekin yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği İbrahim Urtekin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan İsa Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA