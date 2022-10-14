Son Dakika | ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

14.10.2022 17:27

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilmeyen 34 CZP 766, 34 UV 6558 ve 63 DR 011 plakalı otomobiller, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresi oto sanayi sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Veysi Turgut (66), İhsan Turgut (41), İbrahim Turgut (40), Bekir Hakan Çavuşoğlu (28) ile Mücahit Coşkuner (46) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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