ŞANLIURFA'DAKİ KAVGA KAMERADA: 3 YARALI

ŞANLIURFA'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Olay, çevredekilerce cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi 11 Nisan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı ve birbirine sözlü hakarette bulunmaları sonucu kavga çıktı. Kavga sırasında tarafların birbirlerini tüfek ve tabancayla darbetmeye başlaması üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada elindeki tüfeği ateşlemek isteyen bir kişiyle boğuşan başka bir kişi ise elindeki tabanca kabzasıyla tüfekli şahısın başına vurarak ateş açmasını engellemeye çalıştı. İhbarla olay yerine geçen sivil polisler ise tüfekli saldırganın elindeki silahı alarak şarjörünü çıkardı. Kadınların da tarafları ayırmaya çalıştığı, kavgada aniden bir silahın ateş alması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar Mustafa Y. (23) ile Nimet Y. (43) ve Halil F.'nin (33) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.