Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal akışına döndü.

Yaralılar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun çevre yolu kavşağında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AFA 327 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyreden Mehmet Ali K'nin kullandığı 01 AAB 730 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazaya karışan otomobile Mahmut K'nin kullandığı başka bir tır çarptı.

Şanlıurfa 'da meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki kazada araçta sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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