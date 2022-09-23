ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.Öte yandan polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiğini belirlediği R.T., kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. R.T.'nin emniyette sorgusuna başlandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika