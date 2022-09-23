Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama

23.09.2022 13:20
Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.Öte yandan polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiğini belirlediği R.T., kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. R.T.'nin emniyette sorgusuna başlandı.


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Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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