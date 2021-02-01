Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama

01.02.2021 14:55
Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 26 Ocak günü Halfeti'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; 1 tüfek, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı Ocak ayında en çok haber olan ünlü isimler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirve için yarıştı Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Sağlık kontrollerinden geçen Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzalayacak Sağlık kontrollerinden geçen Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzalayacak         
15:21
Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü         
15:05
Eintracht Frankfurt, Bursaspor'da Ali Akman'ı kadrosuna kattı Eintracht Frankfurt, Bursaspor'da Ali Akman'ı kadrosuna kattı         
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz         
14:16
Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı         
13:41
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi         
12:07
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 15:45:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei