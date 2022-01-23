Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
Sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kazada yaralananlara müdahale etti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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