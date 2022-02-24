Son dakika haberi! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

24.02.2022 13:03
Son dakika haberi! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa ve İzmir ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve İzmir ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa ve İzmir ilinde terör örgütü DEAŞ faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa merkezli iki ilde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İkamet ve iş yerlerinde dönüşümlü olarak örgütsel toplantı, sohbet ve eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgi bulunan şahısların yakalanması için 4 adrese düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Terör, İzmir, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
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