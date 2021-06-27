Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Abdulkadir Özpolat yönetimindeki 63 EL 055 plakalı otomobil, Siverek - Adıyaman kara yolu 5'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Cebrail A, Sami K. ve İbrahim Halil K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cebrail A. Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika