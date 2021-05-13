Son dakika haberi! Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık içerisindeki şehitliğe gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın ağabeyi Ferdi Halat, kardeşini bir bayram sabaha defnettiklerini ve acısının hala taze olduğunu söyledi.

Şehitlik ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür eden Halat, "Kardeşimizin bayramını kutlamaya geldik bugün, bütün şehitlerimiz için Fatihamızı okuduk Allah devletimize zeval vermesin. Kardeşimin acısı hala aynı." dedi.

Şehidin ikiz kardeşi İbrahim Halat da acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Malatya

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camide bayram namazının kılan aileler, daha sonra şehitlikteki kabirleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden şehit yakınları, kabir ziyaretinde bulunan diğer şehit aileleriyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayramlaştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrini yalnız bırakmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler kabir ziyareti esnasında birbirleriyle bayramlaştı.