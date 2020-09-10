Siverek'te koronavirüs denetimi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs denetimi yapıldı.

Sabah saatlerinde oluşturulan ekipler. ilçe merkezinde farklı noktalarda denetimler yaptı. Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz de denetimlere katılarak vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralların uymaları konusunda uyarılarda bulundu.