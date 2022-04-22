Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Cenaze aracının hareket etmesi

Cenazenin camiye taşınması

Cenaze aracının görüntüsü

Cenazeye katılanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, öğle namazını müteakip toprağa verildi.