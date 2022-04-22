Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

22.04.2022 13:09

Son dakika haberi... Cenaze aracının hareket etmesi Cenazenin camiye taşınması Cenaze aracının görüntüsü Cenazeye katılanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor.

Cenaze aracının hareket etmesi

Cenazenin camiye taşınması

Cenaze aracının görüntüsü

Cenazeye katılanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, öğle namazını müteakip toprağa verildi.

Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

YORUMLAR
500
Büyükler Epe Federasyon Kupası yarın başlıyor Büyükler Epe Federasyon Kupası yarın başlıyor Ablasının defin yerine karşı çıktı, cenaze nakil aracını kurşunladı Ablasının defin yerine karşı çıktı, cenaze nakil aracını kurşunladı

Şanlıurfa, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Hemşire Abdullah yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olmuştu: 3 yıl 4 ay ceza aldı
12:51 Aldatıldığını düşünüp eşini telle boğmuştu! Mahkeme cani kocanın gözünün yaşına bakmadı
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 13:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement