Son dakika haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası
Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 3,18
| 5,20
|Buğday
| Kg
| 1,68
| 2,05
|Arpa
| Kg
| 1,30
| 1,30
|Nohut
| Kg
| 2,80
| 2,30
|Mısır
| Kg
| 1,30
| 1,35
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,60
| 9,60
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 07:23 Kaynak: AA
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