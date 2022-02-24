Son dakika haberi! Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

24.02.2022 13:13
Son dakika haberi! Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA ve İzmir'de, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA ve İzmir'de, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; terör örgütünü destekleyici toplantı, sohbet ve eğitim verdikleri belirtilen 1'i Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Son dakika haberi! Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika haberi! Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı
YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı Son dakika haberi! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Şanlıurfa, İzmir, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement