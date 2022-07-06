Son dakika haberi | Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

06.07.2022 00:08
Son dakika haberi | Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde atış sahasına giden askeri araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada piyade er Yusuf Gürler (20) yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin ailesine acı haber ulaştırıldı

Şehidin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi 23. Sokaktaki baba evine acı haberi ilçe kaymakamı, belediye başkanı, emniyet müdürü ile askeri yetkililer ulaştırdı. Eve giden yetkililer, hayvancılık ile uğraşan baba Mehmet Ali Gürler ile anneye şehit haberini verdi. Haberi duyan şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Ailenin 4'ü kız, 2'si erkek olan 6 çocuğundan biri olan şehit Gürler'in bekar olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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