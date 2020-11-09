Son dakika haberi: Şans oyunları üzerinden para kazandırmak vaadiyle 51 bin 976 lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kadın internet üzerinden şans oyunlarından para kazanacağı vaadiyle 51 bin 976 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.(21) adlı kadına internet üzerinden şans oyunlarından para kazandıracağını söyleyen B.C. ve M.C.E., 51 bin 976 lira parayı alarak kadını dolandırdı. Genç kadın polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN