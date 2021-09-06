Son dakika haberi... Sao Tome'de başkanlık seçimini muhalif aday Carlos Vila Nova kazandı - Son Dakika

Orta Afrika'daki ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te başkanlık seçimlerini muhalif aday Carlos Vila Nova kazandı.

Sao Tome Basın Ajansının haberine göre, Nova, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 57,3'ünü alarak, iktidar bloğunun desteklediği Guilherme Posser da Costa'yı geçti. Eski Başbakan Guilherme Posser da Costa oyların yüzde 42,26'sını aldı.

62 yaşındaki Nova, bir dönem ülkede alt yapı bakanlığı görevini yürütmüştü.

Portekiz'den bağımsızlığını 1975 yılında kazanan 200 bin nüfuslu ülkede, başlıca gelir kaynakları arasında kakao geliyor.

Ülkeyi 2018 yılından bu yana 5 partinin kurduğu koalisyon hükümeti yönetiyor.